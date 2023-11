Retour vers le futur : Kodak va bien commercialiser sa caméra Super 8… à un prix indécent

Depuis son annonce initiale au CES 2016, Kodak semble enfin prêt à commercialiser sa caméra argentique Super 8, comme l’indique d’ailleurs l’ajout d’un bouton « s’inscrire pour acheter » sur la page web du produit. Dès le 4 décembre prochain, la caméra Super 8 sera donc bel et bien disponible en quantités limitées aux États-Unis, et ce sera ensuite le tour du Canada, du Royaume-Uni et de quelques autres marchés européens.

Passons au sujet qui fâche : la caméra Super 8 de Kodak coûtera pas moins de 5 495 dollars, très très loin des 400 à 700 dollars qu’imaginaient les analystes. A ce tarif, la caméra est tout de même équipée d’un viseur LCD de quatre pouces, d’objectifs à monture C amovibles et de fonctionnalités modernes telles qu’une carte microSD pour l’enregistrement audio ainsi qu’une une sortie Micro HDMI. Mais à ce prix, le le produit s’adresse forcément à un marché d’ultra niche ou de passionnés fortunés qui veulent retrouver le grain si typique du Super 8, sachant qu’il ne sera possible de filmer que deux heures et demie de séquences à 24 ips sur une seule cartouche de film Super 8 (facturée tout de même à 35 dollars).