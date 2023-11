La Suisse impose à son tour l’USB-C pour la charge des smartphones

A part certes, mais sans volonté de se singulariser : après l’Europe donc, la Suisse a pris la décision d’obliger les fabricants de smartphones, tablettes, APN, écouteurs, etc. à intégrer un port de charge USB-C dans leur appareil. Après cette annonce, l’USB-C devient de fait le nouveau standard obligatoire pour l’ensemble du territoire européen. Cette obligation entrera en vigueur dès le 1er janvier 2024, mais l’Office fédéral de Suisse a tout de même accordé aux fabricants jusqu’au 28 décembre 2024 pour se mettre en conformité.Le communiqué du Conseil Fédéral note que « Ces changements présentent des avantages pour les consommateurs suisses, qui peuvent aussi profiter d’un standard de charge uniforme à l’étranger. De plus, la Suisse partage les objectifs de durabilité et de consommation liés à la solution uniforme, laquelle contribue en outre à réduire les déchets électroniques, les besoins en matières premières et les émissions de CO2 lors de la fabrication, du transport et de l’élimination. »

Etant donné la nature de l’ « obligation », il ne fait guère de doutes que la Suisse, tout comme l’Europe avant elle, cible ici tout particulièrement l’américain Apple, l’un des très rares fabricants à ne pas avoir adopté l’USB-C sur sa principale gamme d’appareils (l’iPhone). A noter que les iPhone « Lightning » déjà mis en vente en Suisse avant la date butoir pourront toujours être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks disponibles, après quoi l’utilisateur européen devra bel et bien choisir un iPhone (ou tout autre appareil) doté d’un port USB-C, ce qui sera très probablement le cas avec la prochaine gamme d’iPhone 16/16 Pro.