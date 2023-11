The Mandalorian se focalisera toujours sur Din Djarin, assure Katee Sackhoff (Bo-Katan)

La série The Mandalorian se focalise depuis le départ sur Din Djarin, joué par Pedro Pascal, mais la saison 3 a pu suggérer que Bo-Katan Kryze, jouée par Katee Sackhoff, va devenir un personnage important, au point de devenir le personnage principal. Mais l’actrice assure que ce n’est pas le cas.

On reste avec Din Djarin pour The Mandalorian

Lorsque The Direct lui a demandé si l’éventualité d’un changement de statut avait été discutée sur le plateau avec des producteurs exécutifs comme Jon Favreau et Dave Filoni, Katee Sackhoff a répondu :

Non. Je pense qu’il y aura toujours beaucoup de spéculations dans ce fandom. Vous savez, je pense que c’est l’une des raisons pour lesquelles les gens aiment tant ce fandom. Et ils aiment tellement cet univers qu’il laisse souvent suffisamment d’ambiguïté pour que les gens interprètent les choses comme ils le souhaitent. C’est ainsi qu’il est possible de diffuser des informations erronées ou de prendre ses désirs pour des réalités. Et dans cette situation, je pense que l’histoire des Mandaloriens et l’histoire de Bo-Katan avaient besoin d’être racontées. Je ne crois pas du tout que cela ait enlevé de l’importance à l’histoire de Din [Djarin], et cela n’a jamais été l’intention. Et vous savez, Pedro et moi ne sommes pas responsables de qui doit s’occuper de la série. C’est la série de Din Djarin, ce sera toujours la série de Din Djarin.

Il se trouve que Pedro Pascal lui-même a approuvé la mise en avant du personnage de Bo-Katan Kryze. « Je pense que c’était parfait que nous rencontrions et voyions le personnage, et qu’elle fasse des trucs cool dans la deuxième saison », avait-il déclaré en juin. « Et ensuite, elle prend le devant de la scène dans la troisième saison. C’est ce que j’aurais voulu pour le personnage et en tant que fan de The Clone Wars ».

Ni Disney ni Lucasfilm n’ont encore annoncé la saison 4 de The Mandalorian. Mais nous savons déjà qu’elle est en préparation, comme l’a révélé Jon Favreau, le créateur de la série.