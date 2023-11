Le studio Aardman (Wallace et Groomit) touché par une pénurie… d’argile

Aardman Animations est le roi incontesté des films d’animation en stop motion, une technique qui nécessite de créer des personnages et parfois des décors en argile Newplast, ce matériau étant facile à remodeler entre deux images (car le stop motion nécessite de travailler chaque image d’une scène). Le studio travaille actuellement sur le prochain métrage Wallace & Groomit dont la sortie est prévue en 2024, et l’on apprend que les stocks d’argile Newplast utilisés pour la réalisation sont les derniers disponibles. Un peu plus tôt cette année, la seule usine qui fabriquait encore du Newplast, basée à Torquay (une ville du comté de Devon en Angleterre), a fermé ses portes, et Aardman Animations a racheté tout le stock de Newplast restant.

Que l’on se rassure donc, le prochain Wallace & Groomit sera bien en stop motion, et il en ira sans doute de même pour les futurs films (au delà de 2024 donc) sachant que le studio Aardman chercherait un remplaçant au Newplast voire serait prêt à créer son propre substitut de pâte à modeler à base d’argile. Les nombreux amoureux de ce type de production peuvent donc souffler… pour l’instant.