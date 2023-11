Android Auto compatible avec Uber Driver : adieu le smartphone pour les chauffeurs !

Android Auto, largement utilisé dans de nombreux véhicules, a franchi une étape importante en devenant enfin compatible avec les applications Uber, y compris celle utilisée par les chauffeurs. Cette mise à jour résout un problème longtemps souligné par les utilisateurs.

L’interface d’Android Auto, conçue pour un accès sécurisé à des applications vitales sur l’écran de bord, est maintenant encore plus utile pour les chauffeurs avec l’intégration de l’application Uber Driver. Cette intégration permet aux chauffeurs d’utiliser des outils de navigation comme Google Maps ou Waze directement sur l’écran de leur véhicule, réduisant ainsi les distractions liées à l’utilisation du smartphone pendant la conduite et améliorant la sécurité pour eux et leurs passagers.

Dans le cadre de sa politique d’amélioration continue, Uber a rendu son application Uber Driver disponible sur Android Auto, suivant sa compatibilité antérieure avec CarPlay. Cette évolution offre aux chauffeurs Uber un accès facile aux zones de forte demande et aux opportunités de courses, simplifiant les interactions qui nécessitaient auparavant l’usage du smartphone.

Intégration des fonctionnalités clés d’Uber Driver dans Android Auto

Les chauffeurs peuvent maintenant accepter des courses et lancer la navigation vers les destinations des clients directement depuis l’application Uber Driver sur Android Auto. Pour accéder à cette fonctionnalité, ils doivent simplement mettre à jour ou télécharger la version la plus récente de l’application sur le Play Store. Une fois l’installation effectuée, l’icône d’Uber Driver apparaîtra automatiquement sur l’écran d’Android Auto, permettant une utilisation intuitive et intégrée.