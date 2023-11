Les gros comptes ESPN inactifs sur X

Après la dernière sortie de Musk, X paie le prix fort avec le départ de nombreux titans de l’industrie ayant arrêté leurs contrats publicitaires avec le réseau social. Après l’annonce de Disney, AwfulAnnouncing a repéré que bien des comptes du réseau ESPN étaient totalement inactifs ce week-end. Le compte principal à 50 millions de followers n’émet pas non plus de signe de vie. Parmi les concernés, on compte NBA on ESPN, NFL on ESPN, ESPN Plus et First Take. Aucun n’a publié, répondu ou aimé quoi que ce soit depuis vendredi.

Étant donné la popularité de X pour le partage et les discussions sur le contenu sportif, le départ d’ESPN pourrait être une (très) mauvaise nouvelle pour le réseau. Notons que le sport n’est pas le seul concerné. En effet, les comptes de Disney et de ses entreprises comme Marvel Entertainment sont également bien silencieux. Toutes ces entreprises ont pris cette décision suite à un rapport de MediaMatters. On pouvait non seulement y lire les publications de Musk, mais aussi des posts publicitaires côtoyant des articles glorifiant le Troisième Reich et son meneur.