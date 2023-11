SpaceX : Le deuxième test Starship se termine par une explosion

SpaceX testait ce week-end Starship, sa fusée la plus massive, depuis la station de lancement Starbase dans le Texas. La fusée a réussi son envol et la séparation. Cependant, le booster Super Heavy, plutôt que d’entamer la descente prévue et son amerrissage, a tout simplement explosé de façon spectaculaire (vidéo à cette adresse). En ce qui concerne la fusée elle-même, elle a réussi le décollage et est partie dans l’espace. Cependant, l’équipe au sol dit ne pas avoir reçu le moindre signal, ayant probablement perdu l’appareil pour de bon.

Si on considère le but initial d’amener Starship dans l’espace, le test est techniquement réussi. Et l’équipe prend le résultat avec optimisme, avançant qu’il s’agit « d’un événement permettant d’en apprendre beaucoup ». SpaceX a confirmé le « rapid unscheduled disassembly » du booster, tandis que la FAA a confirmé la perte de la fusée. Rappelons que le test a été retardé de 24 heures, la firme ayant décidé de remplacer un composant essentiel de Starship. Ce composant était supposé contribuer à guider le booster Super Heavy à sa destination initialement prévue. On attend le prochain test Starship avec impatience.