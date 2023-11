[Vidéo] Doctor Who : Un minisode pour le retour de David Tennant

Alors que les fans attendent avec impatience le grand retour de David Tennant dans le rôle du 14ème Docteur pour la fin du mois, ce dernier s’est montré un peu plus tôt que prévu. En effet, la célèbre série de science fiction a pour tradition de produire des minisodes pour l’événement caritatif Children In Need de la BBC, et elle n’y a pas dérogé. Ainsi, c’est l’occasion pour nous de découvrir les premières images de Tennant dans son rôle phare, ainsi que… La genèse des Daleks. Rien que ça.

Mais plus que le retour du visage du show, ces cinq minutes marquent également celui de Russel T. Davies, un des showrunners principaux des débuts de la nouvelle série, ayant quitté le projet en 2010. Doctor Who reprend le 25 novembre avec The Star Beast, premier d’un trio d’épisodes spéciaux hebdomadaires. Ils verront le retour de Tennant, mais aussi de Catherine Tate en Donna Noble. Enfin, l’épisode de Noel marquera les débuts de Ncuti Gatwa, qui incarnera le 15ème Docteur. Les épisodes seront diffusés sur BBC One au Royaume Uni et en Irlande, et sur Disney + pour le reste du monde.