Un capteur à avaler pour contrôler la respiration

Des chercheurs du MIT viennent de mettre au point un capteur à l’usage particulier. Sous la forme d’une capsule, ce dernier s’avale afin de surveiller différents signes vitaux comme la fréquence cardiaque ou les séquences respiratoires. Le tout directement depuis le système digestif ! D’après Giovanni Traverso, professeur d’ingénierie mécanique, l’appareil devrait s’avérer particulièrement utile dans le cadre des études du sommeil. En effet, plutôt que d’attacher divers capteurs et appareils pouvant compliquer considérablement le sommeil des patients, cette nouveauté apporte un degré de confort qui n’est pas négligeable. Les études devraient ainsi être plus précises.

La capsule en question contient deux petites batteries et une antenne sans fil pour transmettre les données. Les premiers tests sur les humains ont été très concluants : elle a traversé le tractus gastrointestinal et a commencé à émettre arrivée à l’estomac. Les données récoltées étaient aussi précises que celles enregistrées sur l’équipement habituel. De plus, l’expérience a même permis de détecter l’apnée du sommeil d’un des patients. Si la capsule s’évacue actuellement en un jour ou deux, l’équipe espère pouvoir mettre au point un mécanisme la conservant dans l’estomac pour un mois. Plus que pour ce genre d’études, le docteur Ali Rezai, de l’Institut des Neurosciences de l’Université de Virginie de l’Ouest, espère pouvoir anticiper les overdoses grâce à cet appareil.