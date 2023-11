Une version Windows 11 épurée arrive en Europe

Windows a beau être le système d’exploitation le plus vendu et le plus utilisé dans le monde, il y a bien des choses à redire dessus. Pour les versions les plus récentes et Windows 11, on parle par exemple des très nombreuses fonctionnalités forcées et fournies d’office comme Bing, Edge, ou encore jusqu’il y a peu Cortana. Or, le vieux continent a rédigé il y a peu l’European Commission’s Digital Markets Act. Appliqué à partir de mars 2024, il impose à Microsoft de faciliter les processus de désinstallation de ses nombreuses applications intégrées.

C’est pourquoi la firme a décidé de préparer une mise à jour spéciale pour Windows 11, détaillée sur son blog. En nouveautés principale, on peut désormais désinstaller les apps Camera, Cortana et Photos. Les applications critiques pour le bon fonctionnement de l’OS seront accompagnées d’un tag « Système ». Pour la version spécifique à la région européenne, d’autres options arrivent. On pourra désinstaller Bing et Edge, et des développeurs tiers pourront ajouter leurs widgets au feed Windows. On pourra également choisir d’autres moteurs de recherche par défaut pour la recherche intégrée. Ces paramètres seront appliqués selon la région choisie dès l’installation de Windows. Seule une réinstallation du poste pourra changer ces options.