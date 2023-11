Half-Life devient gratuit et se met à jour pour ses 25 ans

Le célèbre jeu Half-Life fête ses 25 ans. À l’occasion de cet anniversaire, Valve a décidé de le rendre gratuit au téléchargement pour tout le monde sur Steam. Les joueurs ont également le droit à une mise à jour dédiée.

Half-Life fête ses 25 ans

Pour télécharger gratuitement Half-Life, rendez-vous sur cette page de Steam et ajoutez le jeu à votre compte avec le bouton « Ajouter au compte ». Il est possible de lancer le téléchargement immédiatement dans la foulée. Il y a également une remise de 89% sur le pack Half-Life Complete qui coûte maintenant 6,31€ au lieu de 57,04€. Dans le même temps, on retrouve le Valve Complete Pack à 41,53€ au lieu de 138,70€ (-70%). Enfin, Valve propose Half-Life 1 Anthology pour 3,95€ au lieu de 23,16€ (-83%).

Autre élément intéressant : le jeu est maintenant vérifié pour fonctionner pleinement sur le Steam Deck. « Nous avons conçu la plupart de ces éléments pour des écrans cathodiques de 640 x 480 pixels et, apparemment, certains d’entre vous ont fait des mises à niveau depuis », dit Valve avec humour.

En matière d’ajouts de contenu, la mise à jour apporte Half-Life Uplink à un public moderne. Cette mini-campagne a été lancée à l’origine sur disque, dans certains magazines et avec du matériel tel que des cartes son. Il y a également du contenu restauré, comme l’intro du logo original de Valve, ainsi que des cartes multijoueurs et des skins qui étaient inclus dans un CD vendu au détail à la fin des années 90. Les designers de niveaux de Valve ont même créé quatre nouvelles cartes multijoueur qui sont présentes dans la nouvelle mise à jour.

D’autre part, nous avons le droit à un documentaire d’une heure sur la création du jeu. Pour raconter comment Half-Life a vu le jour à la fin des années 90, Valve a fait équipe avec Danny O’Dwyer de Secret Tape.

Enfin, plusieurs fonds d’écran pour Half-Life sont disponibles dès maintenant sur cette page dédiée.