Starship : le second vol d’essai est reporté de 24 heures

Le second vol d’essai du Starship, qui aurait dû initialement se dérouler vers 14 h ce vendredi, a finalement été décalé au samedi 18 novembre. Tout semblait pourtant se précipiter pour SpaceX, qui venait d’obtenir l’autorisation de vol de la FAA ce mercredi 15 novembre. Las, les ingénieurs de SpaceX ont détecté un problème technique lié à un actionneur d’aileron de grille de la fusée. Ces ailerons sont absolument cruciaux puisqu’ils permettent de modifier la direction et donc la stabilité de la fusée durant la phase de vol. La panne ou le dysfonctionnement de l’un des actionneurs, qui doit dont contrôler la position de ces ailerons, conduit donc logiquement ici à un report de la mission.

We need to replace a grid fin actuator, so launch is postponed to Saturday

— Elon Musk (@elonmusk) November 16, 2023