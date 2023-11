WhatsApp : les sauvegardes sur Android vont dépendre du stockage sur votre compte Google

Il y a un changement de taille du côté de WhatsApp et des sauvegardes sur Android. La messagerie annonce qu’elles seront bientôt prises en compte dans le stockage de votre compte Google. Fini le stockage en illimité.

Le changement sera en place dès décembre 2023, d’abord avec la version bêta de WhatsApp. La messagerie indique :

Dans les mois à venir, si vous choisissez de sauvegarder vos discussions WhatsApp sur un appareil Android, votre sauvegarde sera prise en compte dans la limite de stockage de votre compte Google. Si vous dépassez la limite de stockage, vous devrez libérer de l’espace dans votre compte Google pour effectuer de nouveau des sauvegardes. Vous pouvez voir l’espace de stockage que vous utilisez réellement et examiner les options de stockage ici. Vous pouvez libérer de l’espace de stockage dans votre compte Google ici. Découvrez comment libérer de l’espace de stockage sur WhatsApp ici.

Une bannière s’affichera 30 jours avant sur WhatsApp pour indiquer ce changement (Paramètres > Discussions > Sauvegarde des discussions).

De son côté, Google indique que « les sauvegardes WhatsApp sur Android continueront à fonctionner tant que vous disposerez d’un espace de stockage disponible dans votre compte Google. Si vous atteignez votre limite de stockage, vous devrez libérer de l’espace pour reprendre les sauvegardes en supprimant les éléments dont vous n’avez pas besoin ».

Par défaut, Google propose 15 Go gratuits sur tous les comptes. Vous devez donc faire attention si vous utilisez régulièrement la sauvegarde de vos messages et médias (photo, vidéos). Concernant l’usage général de WhatsApp, rien ne change, vous pouvez continuer à envoyer et recevoir des messages.