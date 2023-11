Body Pro 2 : Withings présente une balance cellulaire capable de détecter les complications précoces du diabète

Withings frappe un grand coup sur le marché des appareils de santé connectés avec la Body Pro 2, une balance cellulaire de dernière génération capable de détecter les complications précoces du diabète. Cette annonce, qui intervient évidemment lors de la journée mondiale du Diabète, pourrait bien faire l’effet d’un petit séisme dans le secteur de la tech de santé. La Body Pro 2 est le résultat d’années de recherche mais aussi de collaborations avec des professionnels de santé (dont des cliniciens). Conçue comme un ensemble modulaire, la Body Pro 2 combine une balance principale qui permet de mesurer des données comme le poids ou la composition corporelle, tandis que les autres modules supplémentaires (mais optionnels) proposent le suivi poussé de biomarqueurs, des fonctions avancées qui ont été validées cliniquement.

Dans le détail, la balance connectée Body 2 surveille ce que l’on appelle le pied diabétique. « En surveillant la conductance électrochimique de la peau (Electrochemical Skin Conductance, ESC) des patients, la balance détecte les neuropathies autonomes périphériques et évalue le risque d’ulcère du pied diabétique » nous explique Withings dans son communiqué de lancement. Outre ses fonctions de santé puissantes, la Body 2 se distingue aussi par sa facilité d’utilisation, une constante des produits Withings, la balance fonctionnant de façon optimale « dès sa sortie de l’emballage » nous assure le fabricant. Le calcul du poids est toujours aussi redoutablement précis tout comme celui de la composition corporelle.

Mais le gros bonus, ce sont aussi et surtout toutes les fonctions qui permettent aux professionnels de santé de rester en contact avec le patient diabétique. « Encouragements personnalisés » permet aux équipes de soins d’envoyer des messages personnalisés et adaptés aux patients (via l’écran intégré à la balance), le « Mode Yeux fermés » offre la possibilité aux patients de ne pas voir leur poids sur la balance tout en continuant de communiquer avec l’équipe de soin et le score d’engagement « aide les équipes de soins à comprendre le niveau d’engagement de leurs patients, basé sur l’apprentissage tirés de milliards de mesures sur les balances Withings, pour évaluer la motivation patient et personnaliser leur coaching en conséquence. » Tout de même… La Body Pro 2 n’a pas encore de date de lancement ni de tarif, mais ça ne saurait tarder…