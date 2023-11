Si l’énergie marémotrice n’est plus un secret, utilisée depuis des siècles et des siècles, une entreprise tente actuellement de faire une percée grâce à une technologie bien particulière. Minesto, startup suédoise, a en effet commercialisé en 2007 ses premiers « cerf-nageants ». Ces derniers nagent sous l’eau à contre-courant, faisant ainsi tourner leurs rotors en générant de l’électricité. Electricité qui remonte rejoindre le reste de la grille grâce à un câble, qui sert également à garder l’appareil relié en place. L’entreprise s’apprête aujourd’hui à franchir une nouvelle étape : sortir son Dragon 12.

Il s’agit du plus grand appareil de ce type jamais produit, de 12 mètres d’envergure. Prévu pour les Îles Faroe, le Dragon devrait être capable de générer 1.2MW d’électricité propre et renouvelable une fois opérationnel. Ce qui correspond à environ 1000 foyers alimentés ! L’énergie marémotrice est encore peu utilisée, principalement à cause des coûts élevés des installations et de leur impact sur la vie marine. C’est là que Minesto semble se démarquer avec une solution modulaire, de petite taille, et hautement évolutive. À terme, Minesto espère produire avec ses appareils 120MW, soit 40% de la consommation électrique de l’archipel.