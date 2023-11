Netflix : Un premier trailer pour son live-action d’Avatar

Peu après avoir sorti sa version live-action de One Piece particulièrement populaire, Netflix vient de sortir le premier teaser pour son adaptation à venir d’Avatar : Le Dernier Maître de l’Air. Basé sur la génialissime série animée de Nickelodeon, cette nouvelle version aura deux missions. Elle devra adapter correctement l’univers et les personnages hauts en couleurs de l’original, mais aussi et surtout faire oublier aux fans le désastre Shyamalan. Quoi qu’il en soit, cette première présentation vidéo nous permet d’avoir une idée un peu plus précise de ce qui nous attend.

Et même si le passé nous a appris la prudence, on a de quoi être optimistes. Le casting semble cohérent, on y reconnaît bien les différents personnages. Les décors sont somptueux, même si on sent d’ores et déjà la surabondance de CGI bien gras, les effets visuels du bending collent à l’original. Et surtout, l’ensemble semble coller à la DA de la série originale. Nous sommes donc bel et bien dans un enthousiasme maîtrisé. On pourra se faire une idée définitive le 22 février 2024, date de sortie sur Netflix de la série.