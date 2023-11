Darren Aronofsky réalisera le biopic sur Elon Musk

Qu’on l’apprécie ou non, difficile de passer à côté des sorties et caprices toujours plus extravagants d’Elon Musk. Le milliardaire américain, fervent défenseur de la liberté d’expression à géométrie variable, est en effet particulièrement connu pour sa tendance à communiquer souvent, sur tous types de sujets, et de façon pour le moins impulsive. Rien d’étonnant donc à ce qu’un film sur sa vie soit déjà dans les tuyaux. Et on ne lésine pas sur les moyens, puisque ce sera Darren Aronofsky (Requiem For a Dream, Black Swan, The Whale) qui réalisera ce biopic produit par A24.

Le film suivra la biographie écrite par Walter Isaacson. Ses critiques principaux avancent que l’auteur ne cherche pas à prendre le moindre recul, ou à être objectif. Certains, comme le Los Angeles Times, affirment même qu’il « accepte les prophéties et idées de Musk » sans les remettre en question une seule seconde. Notons qu’Isaacson avait également écrit sur la vie de Steve Jobs. Biographie qui avait elle-même mené au film de 2015. Danny Boyle, son réalisateur, avait alors su prendre bon nombre de libertés par rapport au texte original.