Shigeru Miyamoto (Nintendo) révèle que le film Zelda est en projet depuis plus de 10 ans

Quelques jours après l’officialisation d’un film The Legend of Zelda, Shigeru Miyamoto a révélé que le long-métrage est en projet depuis plus de 10 ans maintenant. Le papa de Mario et Zelda admet aussi que Nintendo ne doit pas se louper afin de ne pas décevoir les fans.

Nintendo sait qu’il ne doit pas décevoir

Lors d’une série de questions-réponses avec les investisseurs de Nintendo, Shigeru Miyamoto a révélé être en discussions avec Avi Arad, le producteur du film, depuis plus de 10 ans maintenant. « En ce qui concerne le film en live-action de The Legend of Zelda, je sais que nous sommes confrontés à un obstacle extrêmement important pour produire un film qui ne décevra pas les fans du monde entier », a déclaré le responsable. « C’est pourquoi je discute de ce projet avec Avi Arad, président d’Arad Productions, depuis une dizaine d’années ». Il poursuit :

Les films sont comme les jeux, c’est-à-dire qu’il faut passer beaucoup de temps à travailler dessus jusqu’à ce que l’on soit satisfait. Les films ont donc besoin de sponsors qui peuvent les soutenir pleinement jusqu’à leur achèvement. Pour la production de nos films, Nintendo fait office de sponsor. Pour produire le film, nous avons pu réunir un groupe de personnes qui sont prêtes à consacrer du temps à la production jusqu’à ce que nous arrivions à quelque chose dont nous sommes sûrs.

Shigeru Miyamoto a précisé que pour Super Mario Bros le film, Chris Meledandri (fondateur et PDG d’Illumination) et lui-même ont exercé un contrôle créatif sur tous les aspects de la production. Pour Zelda, Avi Arad et lui « prennent beaucoup de temps pour se préparer ».

Il n’y a pour l’instant aucune information sur le casting, l’histoire ou encore la date de sortie pour le film The Legend of Zelda. Le film est co-financé par Sony Pictures Entertainment et la réalisation est assurée par Wes Ball, réalisateur des film Le Labyrinthe.