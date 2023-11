Les Etats-Unis abandonnent le projet de première mini-centrale nucléaire modulaire

Le projet était taillé pour les besoins énergétiques à venir et bien sûr en limitant au maximum les émissions de carbone. Les Etats-Unis viennent d’abandonner le projet de première mini-centrale nucléaire modulaire, le Carbon Free Power Project. Dans le détail, la startup NuScale ainsi que le principal partenaire de services publics, Utah Associated Municipal Power Systems, ont annoncé l’abandon d’un projet de mini centrale, principalement par manque de partenaires financiers et de bailleurs de fonds.

Vue 3D du projet de mini-centrale… qui vient d’être abandonné

Le CEO de NuScale, John Hopkins, a tenté de relativiser cet échec : « Notre travail avec le Carbon Free Power Project au cours des dix dernières années a fait progresser la technologie NuScale jusqu’au stade du déploiement commercial ; atteindre cette étape est un énorme succès que nous allons continuer à développer auprès des futurs clients. »

L’abandon du Carbon Free Power Project est d’autant plus dommageable que les mini-réacteurs nucléaires modulaires restent une solution efficace pour l’acheminement électrique vers des zones densément peuplées et jusqu’ici tributaires des énergies fossiles, sachant que les ENR ne permettent pas de couvrir la totalité des besoins énergétiques de ces zones denses.