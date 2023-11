GTA 6 officialisé par Rockstar, première bande-annonce en décembre

C’est désormais officiel : Rockstar Games annonce Grand Theft Auto 6 (GTA 6) et fait savoir que le premier trailer sera disponible au début du mois de décembre. Cela confirme la fuite de ce matin.

Premier trailer de GTA 6 au début de décembre

C’est sur les réseaux sociaux que Sam Houser, le cofondateur et président de Rockstar Games, a évoqué la première bande-annonce pour GTA 6, qui se veut le jeu le plus attendu. On peut lire :

Le mois prochain marquera le 25e anniversaire de Rockstar Games. Grâce à l’incroyable soutien de nos joueurs dans le monde entier, nous avons eu l’occasion de créer des jeux qui nous passionnent vraiment. Sans vous, rien de tout cela ne serait possible et nous vous sommes tous très reconnaissants de partager ce voyage avec nous. En 1998, Rockstar Games a été fondé sur l’idée que les jeux vidéo pourraient devenir aussi essentiels à la culture que toute autre forme de divertissement, et nous espérons avoir créé des jeux que vous aimez dans nos efforts pour faire partie de cette évolution. Nous sommes ravis de vous annoncer qu’au début du mois de décembre, nous publierons la première bande-annonce du prochain Grand Theft Auto. Nous nous réjouissons à l’idée de partager ces expériences avec vous tous pendant de nombreuses années encore.

Il n’y a malheureusement aucune image pour l’instant ni des détails (date de sortie, personnage, histoire, etc). Il faudra attendre quelques semaines pour découvrir GTA 6.