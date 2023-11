Les Etats-Unis imposent des sanctions financières à une ressortissante russe complice d’un groupe de ransomware

Le gouvernement américain vient d’imposer des sanctions à Ekaterina Zhdanova, une ressortissante russe, pour son rôle présumé dans le blanchiment de millions de dollars de rançons au nom d’individus associés au groupe de ransomware Ryuk. Ce véritable coup de force, mené par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain, s’inscrit dans le cadre plus général d’une lutte accrue des Etats-Unis contre les attaques par ransomwares et ceux qui en sont les instigateurs. Le ransomware Ryuk s’est fait une spécialité de cibler le secteur public américain et de causer des pertes financières généralement très importantes. On lui doit notamment une attaque contre le prestataire de soins de santé Universal Health Services en 2020.

Selon l’OFAC, Zhdanova aurait blanchi plus de 2,3 millions de dollars en « paiements de victimes présumées » pour une filiale du ransomware Ryuk en 2021, en utilisant des échanges de crypto-monnaie sans contrôles anti-blanchiment. De plus, cette dernière aurait aidé des oligarques russes à transférer plus de 100 millions de dollars vers les Émirats arabes unis et à obtenir une résidence fiscale, des cartes d’identité ainsi que des comptes bancaires à Dubaï.