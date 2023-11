Discord passe aux liens temporaires pour l’hébergement des fichiers

Discord a décidé de modifier la façon dont les utilisateurs mettent en ligne des fichiers en passant sur des liens temporaires. La messagerie dit le faire pour lutter contre les malwares.

Depuis des années, il est possible d’héberger un fichier sur les serveurs de Discord puis d’obtenir un lien pour télécharger le fichier en question. Ce lien peut être partagé avec n’importe qui pour qu’il télécharge le contenu, même en dehors de la messagerie. Mais si l’on en croit ses dires, il y a des abus, notamment avec certaines personnes qui stockent des malwares pour tenter de piéger des internautes. Par conséquent, des mesures seront prises pour éviter ce problème.

Dans une déclaration à BleepingComputer, Discord indique :

Discord fait évoluer son approche des pièces jointes avec les URL de ses CDN afin de créer une expérience plus sûre et plus sécurisée pour les utilisateurs. En particulier, cela aidera notre équipe de sécurité à restreindre l’accès aux contenus signalés et, de manière générale, à réduire le nombre de logiciels malveillants distribués via notre CDN.

Il n’y a pas d’impact pour les utilisateurs de Discord qui partagent du contenu dans l’application Discord. Tous les liens dans le client seront actualisés automatiquement. Si les utilisateurs utilisent Discord pour héberger des fichiers, nous leur recommandons de trouver un service plus approprié.

Les développeurs de Discord ne verront qu’un impact minime et nous travaillons en étroite collaboration avec la communauté sur la transition. Ces changements seront mis en œuvre plus tard dans l’année et nous partagerons plus d’informations avec les développeurs dans les semaines à venir.