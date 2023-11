Le Galaxy S24 Ultra aurait un châssis en Titane, comme l’iPhone 15 Pro

Samsung suivrait la tendance initiée par l‘iPhone 15 Pro d’Apple en intégrant du titane dans son prochain smartphone Galaxy S24 Ultra. Le Galaxy S24 Ultra sera donc le premier mobile du fabricant doté de titane, mais d’autres modèles pourraient suivre en fonction des retours clients. Pour rappel, Apple a adopté un cadre en titane pour ses iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Sur l’iPhone, le cadre titane remplace les bordures « traditionnelles » en acier inoxydable, et entraîne aussi une réduction de poids d’environ 9 % par rapport aux modèles d’iPhone précédents (l’iPhone 15 Pro pèse 187 grammes, tandis que l’iPhone 15 Pro Max pèse 221 grammes).

Sachant que le Galaxy S23 Ultra utilisait de l’aluminium léger, il n’est pas certain que le choix du titane pour le S24 se traduise par une réduction de poids. En revanche, le titane s’avère généralement bien plus durable, ce qui explique pourquoi ce matériaux est d’ailleurs fortement utilisé dans le secteur de l’aérospatiale. Les coûts de production seraient toutefois plus élevés que pour l’aluminium, ce que prévoirait d’ailleurs Samsung pour la production du S24. Les châssis en aluminium des derniers Galaxy S de Samsung coûtent moins de 20 dollars, tandis que ceux en titane devraient avoisiner les 100 dollars. 15 millions de châssis titane devraient être produits pour la gamme Galaxy S24 Ultra.