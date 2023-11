La Planète des Singes: Nouveau Royaume : une première bande annonce prometteuse

Matt Reeves avait parfaitement conclu la seconde trilogie de La Planète des Singes, mais visiblement, les producteurs ont pensé que ce serait une bonne idée de remettre le couvert. Il faut dire que les trois films ont reçu un très bon accueil critique et public et qu’il y a encore de quoi dérouler du scénario. Après tout, la trilogie de Wyatt et Reeves se déroule avant les événements des films cultes avec Charlton Heston en vedette, évènements qui semblent servir de toile de fond à La Planète des Singes: Nouveau Royaume, le 4ème volet de la franchise. Est-ce le fils de César que l’on peut voir sur son cheval ? Difficile à dire, mais une chose est certaine : les singes savent (enfin) parler, et certains d’entre eux ont réduit les êtres humains en esclavage, comme dans le film de 1968 en somme…

Les effets spéciaux sont toujours aussi impressionnants, et si Wes Ball n’a pas le pedigree de Matt Reeves, les quelques plans dévoilés dans le trailer indiquent que le caractère épique de la franchise a bien été sauvegardé, ce qui est peut-être l’essentiel. La Planète des Singes: Nouveau Royaume n’a pas encore de date précise de sortie mais l’on sait que le film sera visible en salles en 2024.