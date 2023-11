LinkedIn compte 1 milliard d’utilisateurs et lance une IA pour vous aider à trouver du travail

LinkedIn compte désormais 1 milliard d’utilisateurs dans le monde. Ce cap plus que notable est l’occasion pour le réseau social orienté vers le monde professionnel d’annoncer un chatbot pour que l’IA vous aide à trouver un travail.

De l’IA pour vous aider à trouver un travail

Le chatbot s’appuie sur GPT-4 d’OpenAI et vise à aider les utilisateurs à évaluer la valeur des demandes d’emploi. Microsoft, qui possède LinkedIn, a investi des milliards dans OpenAI. Voici comment LinkedIn met en avant son chatbot :

Notre nouvelle expérience de recherche d’emploi réimagine ce qui est possible. En évaluant de manière transparente si un poste particulier vous convient ou en identifiant la meilleure façon de vous positionner, nous vous guiderons pour trouver le poste de vos rêves et renforcer votre confiance en vous. Grâce à cette expérience, la recherche de postes, d’entreprises, de secteurs d’activité et même la préparation d’entretiens font partie d’une interaction transparente et agréable sur LinkedIn.

Pour accéder au chatbot, il suffit de se rendre sur une offre d’emploi et de sélectionner l’une des questions telles que « Suis-je fait pour ce poste ? » ou « Comment puis-je me positionner au mieux pour ce poste ? ». Après avoir analysé votre profil et votre expérience, le chatbot vous répondra par exemple : « Votre profil montre que vous avez une grande expérience du marketing et de l’organisation d’événements, ce qui est pertinent pour ce poste ».

Toujours plus d’intelligence artificielle

D’autre part, LinkedIn annonce une autre nouveauté, toujours en lien avec l’intelligence artificielle :

Notre nouvelle expérience alimentée par l’IA analysera les publications de votre flux (du commentaire à l’article en passant par la conversation) et révélera les principales opportunités saillantes pour vous… en un simple clic… en quelques secondes. Elle se chargera de la tâche difficile d’analyser les longs articles, les vidéos et les publications, et vous donnera des idées sur la façon dont l’information peut vous être utile. Ensuite, vous pourrez consacrer votre temps précieux à passer à l’action. En outre, notre nouvelle expérience s’appuie sur Microsoft Bing pour fournir des informations opportunes et complètes afin de vous tenir au courant de ce qui se passe dans le monde en ce moment. Si vous avez une question sur un sujet d’actualité, vous pouvez vous attendre à une réponse rapide d’articles d’experts et de discussions, à la fois sur LinkedIn et sur le Web.

Ces nouveautés commencent à être disponibles chez certaines personnes. Elles arriveront progressivement chez l’ensemble des utilisateurs au fil du temps.