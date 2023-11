Streaming : Nokia porte plainte contre Amazon et HP pour des brevets

Nokia annonce qu’il poursuit en justice Amazon dans cinq juridictions dans le monde, dont les États-Unis et l’Inde, pour violation de brevets sur des technologies liées à la vidéo en streaming.

Le géant finlandais des télécoms a indiqué qu’il poursuivait également HP, anciennement Hewlett-Packard, devant un tribunal américain, également pour avoir utilisé des technologies vidéo de Nokia sans autorisation.

« Parfois, la procédure judiciaire est le seul moyen de répondre aux entreprises qui choisissent de ne pas respecter les règles suivies et respectées par les autres », a déclaré Arvin Patel, responsable des licences chez Nokia, dans un communiqué. Il a précisé que Nokia était « en discussion avec Amazon et HP depuis un certain nombre d’années ».

Des poursuites contre Amazon ont également été engagées en Allemagne, en Grande-Bretagne et devant la Cour de justice de l’Union européenne spécialisée dans les questions de propriété intellectuelle.

Les plaintes portent sur Amazon Prime Video, ainsi que des appareils qui, selon Nokia, enfreignent ses brevets sur « la compression vidéo, la diffusion de contenu, la recommandation de contenu et des aspects liés aux équipements », d’après le communiqué.

Nokia a souligné que le marché du streaming devrait atteindre 300 milliards de dollars d’ici 2027, en dénonçant ce qu’il considère comme un décalage entre ceux qui ont investi dans le développement de la technologie « et ceux qui en profitent le plus ». L’entreprise ajoute avoir conclu des accords sur ces technologies avec Apple, Samsung et d’autres fabricants d’appareils.

« Nous préférons conclure des accords à l’amiable avec les entreprises qui s’appuient sur notre technologie, et notre porte reste ouverte à des négociations constructives et de bonne foi », a précisé Arvin Patel.