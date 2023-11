A côté d’une PS5 standard, la PS5 Slim est vraiment beaucoup plus fine (photo)

La commercialisation de la PS5 Slim est imminente (Sony a prévu de la lancer durant ce mois de novembre), mais déjà un leaker a pu mettre la main sur l’un de ce nouveau modèle, et même prendre une photo de ce dernier placé à côté de la PS5 standard. Sur les images publiées, la PS5 Slim apparait non seulement plus mince mais aussi moins haute que la PS5 standard, même si le lecteur Blu-ray ressemble vraiment à une protubérance et ne rend pas vraiment l’ensemble plus agréable à l’oeil. Les ports disponibles sont les mêmes que ceux de la PS5 standard, soit un port HDMI, deux ports USB et un port ethernet (et aux port pour le câble d’alimentation si l’on veut être totalement exhaustif).

Ce leak confirme aussi qu’il faudra bien disposer d’une connexion internet au moment de rattacher le lecteur Blu-ray. L’une des photos, qui a depuis été retirée du compte du leaker, montre la notification « Vous ne pouvez pas utiliser le lecteur de disque. Vous devez connecter votre PS5 au réseau pour enregistrer le lecteur de disque de votre PS5 ». Il semble toutefois que la connexion réseau ne sera nécessaire qu’au moment de l’installation, mais des inquiétudes se font déjà entendre concernant l’utilisation du lecteur de disque dans le cas où les serveurs d’authentification ne seraient plus fonctionnels. Le leak dévoile aussi le stand obligatoire pour maintenir la console en position verticale (stand payant rappelons-le).

Pour rappel la PlayStation 5 Slim (avec lecteur de disque) coûtera 549,99€ et la PS5 Slim Digital Edition (sans lecteur de disque) sera disponible pour 449,99€.