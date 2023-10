Samsung dévoile la liste des smartphones Galaxy qui auront Android 14

Samsung a proposé cette semaine la version finale d’Android 14 pour ses Galaxy S23 et annonce dans la foulée la liste de ses smartphones qui auront le droit à la mise à jour. La disponibilité se fera progressivement au fil des prochains mois.

Les smartphones de Samsung qui auront le droit à Android 14 (avec la surcouche One UI 6.0) sont les modèles suivants :

Galaxy S23 (toute la gamme)

Galaxy S22 (toute la gamme)

Galaxy S21 (toute la gamme)

Galaxy S20 (toute la gamme)

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy Note 20 (toute la gamme)

Il est impossible de dire exactement quand Android 14 sera disponible pour chaque modèle. En effet, Samsung ne communique pas une date précise. On peut toutefois imaginer que les Galaxy S22, S21, S20 et Note 20 auront la mise à jour sur les différentes variantes au même moment, comme ce fut le cas pour les Galaxy S23. En effet, les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra ont eu Android 14 en même temps.

Reste à savoir maintenant si Samsung fera une surprise à ses utilisateurs en ajoutant plus tard d’autres smartphones à sa liste des appareils éligibles à Android 14. Ce serait une bonne nouvelle pour les utilisateurs.