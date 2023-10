Pour la première fois, des scientifiques parviennent à développer des embryons de souris dans l’espace

La perpective (très) future de la colonisation d’autres planètes soulève la question intrigante de savoir si la reproduction humaine est parfaitement viable dans l’espace. Dans le cadre d’une expérience à la portée quasi révolutionnaire, des chercheurs ont mené une étude à l’intérieur de la Station spatiale internationale (ISS) consistant à développer des embryons de souris.

L’étude, publiée dans iScience, rapporte que l’environnement de microgravité de l’ISS a un impact minimal sur le développement précoce des embryons de souris. Les chercheurs ont fécondé les embryons, les ont développés jusqu’au stade de deux cellules, puis les ont congelés avant de les envoyer vers l’ISS à bord d’une fusée SpaceX. Dans l’espace, les astronautes ont décongelé et cultivé les embryons pendant quatre jours. Les résultats sont prometteurs, car les embryons se sont développés en blastocystes avec un nombre de cellules normal, tandis que l’ADN et les gènes sont restés largement inchangés.

Cette expérience a bien sûr des implications sur les grossesses potentielles lors de missions spatiales de longue durée, – comme celle de Mars – missions qui peuvent durer largement plus de six mois voire plusieurs années. Plus près de nous, le programme Artemis de la NASA se fixe pour objectif d’établir une présence humaine durable sur la Lune et pourrait ouvrir la voie à des missions humaines vers Mars. D’autres recherches seront encore nécessaires sur ce sujet, sachant que souris et humains ne partagent pas loin s’en faut la même biologie et physiologie.