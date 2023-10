Five Nights at Freddy’s : le meilleur démarrage de 2023 pour un film d’horreur

Ce n’était pas prévu : Five Nights at Freddy’s, adaptation d’un célèbre jeu indé de shoot horrifique, est le meilleur démarrage pour le studio de production Blumhouse, spcialisé dans les films de genre bien sanglants. En fait, il s’agit même du meilleur démarrage tut court pour un film horrifique en 2023, et du second meilleur démarrage pour la catégorie des adaptations de jeu vidéo, derrière bien sûr l’intouchable Super Mario Bros.. Alors, de quoi parle t-on ? D’un premier week-end à 78 millions de dollars de recettes aux Etats-Unis, très loin devant les 44,4 millions de Scream 6 ou les 32 millions de la Nonne 2 ! Et dans le monde, les recettes s’envolent déjà à 131 millions de dollars. Ce score en salles est d’autant plus impressionnant que le film est aussi disponible sur le service de streaming Peackock !

Bref, le film d’horreur d’Emma Tamini avec en vedettes Josh Hutcherson, Elizabeth Lail, ou bien encore Matthew Lillard ‘est en train de créer une énorme surprise, sachant que les analystes tablaient au max sur des recettes de 50 millions de dollars. Autant dire que le métrage est bien parti aussi pour être l’un des plus rentables de l’année, les coûts de production étant évalués à un peu moins de 30 millions de dollars. Même en comptant la campagne marketing, de toute façon bien maigre chez Blumhouse, Five Nights at Frddy’s est déjà rentré dans ses frais.. en trois jours à peine d’exploitation.