Israël – Gaza : Elon Musk veut rétablir l’accès internet à Gaza via Starlink

La géopolitique est un art complexe, et Elon Musk vient sans doute de l’apprendre à ses dépends. L’entrepreneur star a été vertement critiqué par le gouvernement israélien à cause de son projet d’offrir un accès Starlink aux groupes d’aide humanitaire opérant à Gaza. Cette décision faisait suite motivée à des informations selon lesquelles Gaza avait été brutalement coupé de tout accès internet et cellulaire alors que l’armée israélienne se prépare activement à une potentielle invasion terrestre. De nombreux utilisateurs résidant à Gaza ont exprimé le besoin d’accéder à Internet en utilisant le hashtag « #starlinkforgaza », et c’est d’ailleurs ce hashtag qui a attiré l’attention de Musk. : « Starlink prendra en charge la connectivité avec les organisations humanitaires internationalement reconnues à Gaza. » a ainsi déclaré Musk sur son réseau social X.

Starlink will support connectivity to internationally recognized aid organizations in Gaza.

Ce tweet a reçu une réponse rapide de la part du ministre israélien des Communications, Shlomo Karhi, qui a fait part de ses inquiétudes quant à l’utilisation potentiellement abusive de Starlink par le Hamas, et ce à des fins d’attaques terroristes. Le ministre israélien a même menacé de rompre tout lien avec SpaceX. En réponse à ces vives préoccupations, Elon Musk a répondu que SpaceX était conscient de la situation complexe à Gaza et a assuré au gouvernement israélien que l’accès à Starlink ne serait accordé qu’aux groupes humanitaires officiels. Le patron de Starlink s’est même engagé à prendre des mesures extraordinaires afin de garantir que la technologie soit utilisée exclusivement à des fins justes.

We are not so naive.

Per my post, no Starlink terminal has attempted to connect from Gaza.

If one does, we will take extraordinary measures to confirm that it is used *only* for purely humanitarian reasons.

Moreover, we will do a security check with both the US and Israeli…

— Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2023