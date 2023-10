Xbox : Microsoft rejette les accessoires « non autorisés »

Microsoft a décidé de sévir contre les contrôleurs et autres accessoires Xbox « non autorisés », une décision qui a suscité des inquiétudes au sein de la communauté des joueurs Xbox. Un message d’avertissement apparait désormais lorsque l’on essaye de connecter à la console certains accessoires tiers : « L’accessoire connecté n’est pas autorisé ».

Une tentative de connexion d’un accessoire non « Xbox Compatible » se solde par un code erreur 0x82d60002 pour certains contrôleurs tiers, accompagné d’une notification indiquant que l’accessoire sera « désactivé » dans deux semaines. L’accessoire est donc encore utilisable pendant deux semaines après quoi il ne sera plus utilisable avec une Xbox Series (code erreur 0x82d60002).

L’explication la plus probable de ce revirement est que Microsoft tente de promouvoir son système de partenariat avec les fabricants d’accessoires, un partenariat qui rapporte bien sûr à la firme de Redmond un montant sans doute non négligeable. Bien évidemment, les accessoires portant le logo Xbox ou le label « Conçu pour Xbox » ne sont pas concernés par ce blocage. incidemment les dispositifs de triche de type XIM, Cronus Zen et ReaSnow S1 sont eux aussi « persona non grata » sur Xbox.

La mesure s’étend aux adaptateurs manettes, voire même à certaines manettes Arcade pourtant bien pratiques avec certains types de jeu comme les jeux de baston. L’impact est donc fort et l’on espère que Microsoft saura assouplir sa position sur le sujet pour ne pas tout bloquer à l’aveugle.