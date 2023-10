Super Mario Bros Wonder devient le jeu Mario qui s’est vendu le plus rapidement en Europe

Super Mario Bros Wonder connait un joli succès, au point qu’il est devenu le jeu Mario qui s’est vendu le plus rapidement en Europe lors de son lancement. Nintendo ne communique cependant pas les chiffres de vente.

C’est sur X (ex-Twitter) que le compte de Nintendo Europe annonce la nouvelle. « Au cours de ses trois premiers jours de commercialisation, Super Mario Bros Wonder est devenu le jeu Super Mario qui s’est vendu le plus rapidement en Europe. Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à faire de ce lancement une réussite », indique le groupe qui s’accompagne d’une image avec les notes de différents tests. Et comme nous pouvons le voir, les notes sont très bonnes.

