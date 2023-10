Miracle : Ubisoft annonce une fenêtre de sortie pour Skull and Bones ! (trailer)

On avait fini par ne plus y croire : après un nombre incalculable de reports et de fuites inquiétantes sur le développement du titre, Ubisoft précise dans son dernier bilan financier que son jeu de piraterie Skull and Bones sera disponible en début d’année prochaine (Q1 2024 donc). Il semble donc que la bêta fermée qui s’est terminée en août a donné suffisamment satisfaction pour que l’éditeur se décide à ouvrir les voiles.



Après d’énormes modifications de gameplay, des revirements de cap et sans doute malheureusement un crush terrible pour les employés du studio, Skull and Bones a donc évité l’annulation, et on espère juste que cet acharnement n’aboutira pas à une désillusion à la « Redfall » (Arkane Austin voulait abandonner le jeu et la direction de Xbox a décidé qu’il fallait aller jusqu’au bout). Le sauvetage de Skull and Bones est d’autant plus étonnant à vrai dire qu’Ubisoft a annulé il y a peu plusieurs de ses titres en cours de développement.

A priori, les derniers retours sur le jeu donnent clairement l’impression que Skull and Bones sera une sorte de Sea of Thieves avec une tonalité nettement plus réaliste, ne serait-ce qu’au niveau du rendu graphique global. Reste à savoir si la boucle de gameplay sera aussi satisfaisante que celle du titre de Rare.