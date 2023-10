Elon Musk se donne un an pour rajouter à X des fonctions financières

Tout à son obsession de faire de X une plateforme globale, Elon Musk X souhaite désormais que le réseau social deviennent aussi pour ses utilisateurs la plaque tournante de toutes leurs activités financières. Et Musk est pressé : ces nouvelles fonctionnalités devront être lancées d’ici la fin de l’année 2024 2024 ! Musk précise en outre que les fonctions financières de X iront bien au delà au paiement en ligne ou à distance et devront englober l’ensemble de l’écosystème financier d’un individu, y compris le compte bancaire, le portefeuille de titres de bourse (la crypto ?), etc., l’objectif étant de rendre les comptes bancaires traditionnels parfaitement inutiles.

La CEO de X, Linda Yaccarino, estime que ces fonctions financières deviendront une « opportunité à part entière » d’ici 2024, X recherche déjà activement des licences de transfert d’argent à travers les États-Unis et Elon Musk se dit évidemment optimiste concernant l’obtention de ces licences dans les mois à venir.

L’ambition de Musk de transformer X en une plateforme financière ne date pas d’aujourd’hui. Pour rappel, l’entrepreneur star a rebaptisé Twitter en « X.com » en s’inspirant de la banque en ligne qu’il avait fondée à l’époque du boom des dot-com, et qui est finalement devenue une partie de PayPal. La feuille de route de X comprend des comptes du marché monétaire à haut rendement, des cartes de débit, des chèques et des services de prêt, avec pour premier objectif de permettre des transferts d’argent en temps réel partout dans le monde.