Le Magic 6 d’Honor pourra générer des vidéos à partir de simples photos !

Honor était de passage au Snapdragon Summit organisé par Qualcomm pour dévoiler le Magic 6, un smartphone doté de fonctions absolument bluffantes. La firme chinoise a en effet teasé son nouveau flagship avec deux fonctionnalités détonantes, soit le suivi du mouvement des yeux (eye-tracking) ainsi qu’un modèle de langage (LLM) capable de générer des vidéos à partir de simples photos ! Baptisée Magic Capsule, la fonction de suivi des yeux est décrite par Honor comme de l’« eye tracking basé sur des interactions multimodales ». En d’autres termes, la Magic Capsule peut aussi analyser que ce l’on place devant le capteur photo, comme un lieu, un visage, un objet, ce qui pourrait par exemple se traduire par des avancées significatives en terme d’interface utilisateur pour les personnes malvoyantes.

Le chatbot intégré, qui porte le petit nom de YOYO, est propulsé par le puissant processeur Snapdragon 8 Gen 3; surtout, ce modèle de langage fonctionne sans devoir en passer par des serveurs distants, ce qui signifie qu’il sera possible de l’utiliser même quand les conditions réseau sont mauvaises ou nulles.



Honor montre un seul exemple des possibilités de YOYO, mais pour le coup, la démonstration est tellement stupéfiante que l’on a pas besoin d’en savoir plus pour être convaincu : un utilisateur demande à générer une vidéo de sa fille en train de danser, et YOYO s’exécute en proposant différents types de visages (la petite fille en train de sourire, l’âge de la gamine, etc.) et le résultat est totalement confondant de réalisme. A ce stade, Honor ne donne pas d’autres informations techniques, et ne précise aucune prix ou date de commercialisation.