Motorola, une division de Lenovo, a profité de sa conférence Tech World pour présenter un concept de smartphone aussi improbable que fascinant, le smartphone à enrouler au poignet ! L’idée n’est pas nouvelle en soi (Lenovo avait montré quelque chose d’approchant il y 7 ans), mais cette fois, le prototype dévoilé par Motorola ressemble vraiment à quelque chose de « portable » . Le smartphone-bracelet de Motorola est doté d’un écran pOled de 6,9 pouces. Ce dernier peut se plier de façon à pouvoir s’enchâsser dans un poignet (plutôt que strictement s’enrouler autour du poignet).

Malheureusement, en l’état actuel, le concept-smartphone ne tient pas suffisamment fermement au poignet si bien que le port d’un bracelet de « soutien » reste nécessaire. Ce dernier est aimanté et permet ainsi un maintien plus assuré du smartphone. Une fois porté au poignet, le smartphone-bracelet ne propose plus qu’une portion d’écran de 4,6 pouces réellement exploitable. C’est plus que bien des écrans externes de smartphones pliables, mais l’on se pose tout de même pas mal de questions concernant l’ergonomie du bouzin.

Si l’utilité réelle est à voir (surtout par rapport au volume de composants nécessaires par rapport à une simple smartwatch), Motorola a au moins le mérite de proposer quelque chose d’original. le fonds d’écran du mobile peut même synchroniser son coloris sur les teintes des vêtements de l’utilisateur, grâce à un logiciel d’IA ! Evidemment Motorola ne précise aucune date de commercialisation, si tant est que la vente de ce type de modèle ait même été envisagée…