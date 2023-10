TikTok teste des vidéos encore plus longues pour atteindre 15 minutes

Il est le loin le temps où TikTok était un réseau social avec uniquement des vidéos courtes. La plateforme veut toujours plus (pour rivaliser avec YouTube, entre autres) et teste des vidéos de 15 minutes.

Les utilisateurs peuvent actuellement poster des vidéos ayant une durée de 10 minutes au maximum. Avec le nouveau test, il est question de 15 minutes au maximum. TikTok a confirmé à TechCrunch que le test est en cours avec certains utilisateurs dans quelques pays, mais le réseau social n’en dit pas plus pour le moment.

Le test a été remarqué en premier par Matt Navarra, qui a posté une capture d’écran. « Mettez en ligne des vidéos d’une durée maximale de 15 minutes ! Assurez-vous que votre application est à jour, puis essayez de publier à partir de votre application ou de votre ordinateur sur tiktok.com », peut-on lire dans un message.

Au départ, TikTok permettait aux utilisateurs de poster des vidéos de 15 secondes. C’est ensuite passé à 60 secondes, puis 10 minutes en février 2022. Voilà maintenant qu’une nouvelle limite est en préparation. TikTok ne précise pas toutefois quand ce sera disponible pour l’ensemble des utilisateurs.

L’allongement de la durée des vidéos donnera aux créateurs encore plus de temps et de souplesse pour partager des recettes de cuisine, des tutoriels de beauté, des contenus éducatifs et des sketches. Actuellement, si une vidéo dure plus de 10 minutes, les créateurs dirigent les utilisateurs vers une vidéo « Partie 2 ». Avec cette limite de temps élargie, les créateurs ne seront peut-être plus obligés de créer une série complète de vidéos lorsqu’ils partageront du contenu.