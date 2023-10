Twitch autorise désormais le simulcast vers d’autres plateformes

Au milieu des nombreux dramas et sombres affaires de doxxing, Twitch continue malgré tout à tenter de reconquérir son public, mais aussi ses créateurs de contenu. Lors de la TwitchCon 2023, l’entreprise a annoncé que le simulcast serait désormais autorisé vers d’autres plateformes. C’était déjà le cas depuis le mois d’août avec TikTok et Instagram. C’est maintenant aussi possible vers les concurrents directs comme YouTube ou Kick. Ce dernier avait réussi à faire signer de grands noms du stream comme xQc ou Amouranth.

Mais qui dit nouvelles permissions dit aussi nouvelles règles. Tout d’abord, on rappelle que dans le cas d’un contrat d’exclusivité avec Twitch, ce genre de simulcast est bien évidemment interdit. Pour les autres, l’expérience utilisateur Twitch en cas de simulcast doit être « au minimum, aussi bien que l’expérience sur d’autres plateformes ou services ». Rien de choquant : la firme veut juste s’assurer que ses viewers ne seront pas laissés sur le carreau. De plus, les streamers ne pourront pas fournir de liens vers leurs chaînes des autres plateformes pendant un live. Enfin, Twitch interdit à ses créateurs « d’utiliser des services tiers combinant l’activité d’autres plateformes ». On pense par exemple aux outils fusionnant différents chats.