SpaceX va multiplier ses lancements en 2024

SpaceX mise gros sur ses satellites et son maillage 4/5G, c’est peu de le dire. La firme d’aérospatial prévoit en effet de faire autant de lancements que possibles d’ici la fin de l’année, pour préparer un 2024 plus riche encore. Et pour cause, l’entreprise compte faire 12 lancements par mois, soit 144 missions au total sur l’année. Le but de cette accélération : déployer et fournir officiellement son offre de forfaits portables via satellite. Un porte-parole de l’entreprise s’est exprimé auprès d’Ars Technica : « Avec nos deux millions d’utilisateurs, nous avons besoin de mettre à jour notre constellation », a-t-il ainsi déclaré.

« Nous allons également commencer à regarder les communications directes satellite-téléphone avec Starlink, et c’est une fonctionnalité clé qui sera ajoutée l’année prochaine avec ces 144 vols », a-t-il conclu. Annoncé pour la première fois en 2022, ce service serait donc sur le point d’arriver. Ars Technica rappelle cependant que des satellites plus gros seront nécessaires. La fusée géante Starship devrait donc se retrouver tout en haut de la liste des priorités de SpaceX. Elle n’est en effet pas encore opérationnelle. On verra donc l’année prochaine si le pari s’avère payant, et s’il est possible de s’envoyer des textos qui passent par les satellites SpaceX. Les fonctionnalités de données cellulaires et d’appels vocaux devraient quant à elles arriver en 2025.