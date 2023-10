Microsoft et Amazon aident l’Inde à combattre les arnaques par téléphone

Appeler le support technique est déjà une expérience peu appréciable dans la plupart des cas. Et ça le devient d’autant plus quand la personne au bout du fil fait partie d’un groupe d’arnaqueurs. C’est justement un groupe de ce genre que les autorités indiennes, épaulées par Microsoft et Amazon, viennent d’identifier et de démanteler. Ce sont ainsi pas moins de 32 téléphones portables, 48 ordinateurs et 33 cartes SIM liées au groupe qui ont été saisis.

Tous les employés IT du groupe sont soupçonnés d’avoir escroqué les clients Amazon et Microsoft. Pour ce faire, ils ont mis en place des centres d’appels illégaux. « Cette collaboration marque la première fois où Microsoft et Amazon joignent leurs forces pour combattre l’escroquerie au support technique », peut-on ainsi voir sur le blog Microsoft. L’entreprise avance vouloir « créer un écosystème en ligne plus sécurisé ». Elle aurait contribué à l’affaire avec Amazon en signalant et traquant les faux centres d’appel. Ces signalements ont mené à des recherches dans plus de 76 lieux en Inde. Le CBI (Central Bureau of Investigation) indien a confirmé l’affaire (et la belle prise !) dans une publication sur X.