Amazon : Un nouveau drone de livraison pour le Royaume-Uni et l’Italie

Il y a maintenant plus d’un an qu’Amazon US effectue ses livraisons de petits paquets par drone au Texas et en Californie. Mais la firme serait sur le point de se lancer à l’international, notamment au Royaume-Uni et en Italie. Et quelle meilleure occasion pour l’entreprise pour montrer sa prochaine génération de drones ? Les MK30 ne seront pas plus performants au niveau de la limite de poids transporté. On reste en effet un peu au dessus des 2kg de charge. En revanche, ils seront « plus silencieux, plus petits et plus légers ».

Leur autonomie et leur portée seront doublées, et ils seront plus résistants aux différentes conditions météo habituellement gênantes pour les drones. Les appareils actuels n’effectuent effectivement pas de livraison en cas de chaleur trop forte, de pluie légère ou de vent fort par exemple. Une technologie spéciale permet la détection et l’évitement d’obstacles. Au niveau de leur design, il s’agit de rotors basculants. L’appareil décolle comme un hélicoptère, puis bascule une fois en l’air. Ces nouveaux drones viendront livrer les paquets Amazon en Europe d’ici la fin de l’année 2024.