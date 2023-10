L’anthologie culte Creepshow sera adaptée en jeu vidéo (teaser)

En 1982 sortait Creepshow, un film d’anthologie horrifique (contenant plusieurs courts métrages donc) des géniaux George A. Romero (réalisation) et Stephen King (scénario). Cette oeuvre cultissime a été adaptée en série il y a quelques années (la saison 4 est en cours) et bénéficiera (enfin !) d’une adaptation en jeu vidéo grâce à l’éditeur DreadXP. Un premier teaser a été diffusé, bien dans le ton de l’oeuvre originale.

C’est peu dire toutefois que le projet n’en est qu’à ses tous débuts : DreadXP n’a pas encore communiqué le nom du studio qui sera en charge de cette adaptation, mais précise qu’il s’agit de « développeurs indépendants renommés » (Telltale ?). Autre information tangible, Brian Clarke (The Mortuary Assistant) a été nommé directeur créatif sur le projet. Le financement est assuré par la société de production Cartel Entertainment et la chaîne AMC.

Il faudra donc se contenter de ses maigres informations, et se rassurer un peu en pensant que la sortie du jeu est prévue pour l’an prochain sur des plateformes… non précisées elles aussi. Ce serait donc bien le diable (ou tout autres monstruosités) que l’on en sache pas plus d’ici quelques mois…