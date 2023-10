Vivo X100 : les spécifications sont de sortie, et ça dépote (capteur IMX989, Dimensity 9300, etc.)

Vivo ne devrait pas tarder à lâcher ses nouveaux flagships haut de games, les Vivo X100, X100 Pro et X100 Pro+, et si l’on en croit les dernières fuites, les spécifications devraient être largement à la hauteur. Digital Chat Station croit en effet savoir de quoi il en retourne, et la liste des composants a de quoi intéresser tous les mordus de smartphones Android. Jugez plutôt : le bloc photo du Vivo X100 devrait disposer d’un capteur principal Sony IMX920, d’un téléobjectif périscopique de 64 mégapixels et d’une batterie 5200 mAh (avec charge filaire rapide 120 W).

Du côté du Vivo X100 Pro, on monterait encore d’un cran le curseur avec un capteur Sony IMX989, une batterie 5400 mAh (avec charge filaire 100 W et sans fil 50 W) et un processeur puce Dimensity 9300… qui ne sera officialisé que le 6 novembre prochain par Mediatek. Quant au Vivo 100 Pro+, le capteur ultra grand angle Sony IMX663 serait de la partie, mais aussi un téléobjectif périscopique de 64 mégapixels. Pour rappel, des rumeurs antérieures indiquent que le capteur périscopique assurerait un zoom optique 10x grâce à une résolution maousse de 200 mégapixels ! Histoire de changer (parce que… pourquoi pas ?), le Vivo X100 Pro+ serait motorisé par un Snapdragon 8 Gen 3. Ces trois modèles tourneraient avec une surcouche Funtouch OS basée sur Android 14.

Toujours selon Digital Chat Station, les Vivo X100, X100 Pro et X100 Pro+ devraient être commercialisés vers la mi-novembre 2023, ce qui signifie que la présentation officielle est imminente.