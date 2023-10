Microsoft travaille sur un système de stockage sur verre… quasi éternel

Microsoft travaille toujours sur son Projet Silica, une initiative pionnière visant à relever les défis du stockage de données à long terme grâce à l’utilisation de plaques de verre de quartz. Le verre de quartz est en effet réputé pour sa résilience, et s’avère aussi capable de résister à des températures élevées ainsi qu’aux rayures. La technologie derrière Project Silica a évolué au point où Microsoft peut désormais stocker plusieurs téraoctets de données sur une seule petite plaque de verre, soit l’équivalent de 1,75 million de chansons. Les données sont écrites sur la plaque de verre à l’aide de lasers femtosecondes qui modifient de manière permanente la structure du verre, ce qui n’autorise pas de modifications une fois le stockage effectué (lecture seule).

A gauche, les bobines du film Superman de 1978 ; à droite, le même film stocké en qualité maximale sur une simple plaque de verre

Pour illustrer les performances de ce système de stockage, Microsoft a stocké l’intégralité du film Superman de 1978 sur une plaque de verre de 7,5 cm sur 2 mm d’épaisseur, soit 75,6 Go de données dans un tout petit volume. Il est à noter que bien que le stockage sur verre puisse sembler futuriste, l’idée remonte en fait au XIXe siècle avec les premiers négatifs photographiques sur plaque de verre.

Fort des résultats obtenus, Microsoft affirme désormais que Project Silica répond au besoin de stockage de données à long terme, la durée de vie d’un stockage sur verre étant estimée à 10 000 ans sans dégradation des données, sachant en plus que ce système de stockage ne nécessite pas d’électricité ou de climatisation pour sa conservation (et s’avère donc plus « durable » en terme écologique). Il faut rappeler cependant que Project Silica servira principalement de solution de stockage à froid, adaptée donc au stockage de données en lecture seule plutôt qu’à une utilisation en lecture/écriture comme cela est le cas avec des disques durs ou SSD traditionnels.