Halo Infinite : un mode Battle Royale créé avec Forge est disponible

C’est fait : les petits gars de The Forge Falcons, un groupe de joueurs fans de Halo Infinite, sont parvenus à mettre au point grâce à Forge un véritable mode battle royale pour le jeu de 343 Industries ! Et il y a déjà tout ce qu’il faut, soit des terrains générés procéduralement, des ennemis pilotés par l’IA, des largages dynamiques, des POI, 8 zones de respawn, une KOTH dynamique qui fournit des points supplémentaires, des boss, etc. Ce mode battle royale peut être joué en solo dés aujourd’hui, et à partir du 27 octobre, des équipes pourront être créées. Cette première mise à jour (7 jours après le lancement !) apportera aussi des améliorations visuelles, des cinématiques pour les séquences de largage de Pod, un système de points optimisé, une interface améliorée, et plus encore.

L’annonce d’un mode BR créé grâce à Forge démontre à quel point 343 Industries a vraiment loupé le coche en ne parvenant pas à livrer Forge dès le lancement de Halo Infinite. Ceci étant dit, après un gros trou d’air de plusieurs mois, le mode multi de Halo Infinite semble reprendre des couleurs sur Steam, avec une moyenne récente de plus de 18 000 actifs en simultané.