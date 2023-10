Les Trois Mousquetaires : première bande-annonce pour le second volet, Milady

La seconde partie de l’adaptation de Martin Bourboulon se dévoile enfin, juste 6 mois après la sortie du premier volet. Pour rappel, Les Trois Mousquetaires – D’Artagnan a cassé la baraque en France avec pas moins de 3,3 millions d’entrées, soit le plus gros succès pour un blockbuster « à la française »… depuis très longtemps ! Le second volet reprend dans les grandes lignes la trame du chef d’oeuvre de Dumas : Constance Bonacieux vient d’être enlevée sous les yeux de D’Artagnan, et le tout frais mousquetaire accepte de faire un pacte avec la mystérieuse et dangereuse Milady de Winter. De leur côté, Athos, Porthos et Aramis sont partis à la guerre pour affronter les anglais.



Au casting, on retrouve François Civil en D’Artagnan, Vincent Cassel dans le rôle d’Athos, Pio Marmaï en Porthos et Romain Duris dans la peau de l’incorrigible séducteur Aramis. Eva Green interprète une formidable Milady de Winter, Louis Garrel est parfait en roi Louis XIII et Éric Ruf est plus que crédible en cardinal de Richelieu. Les Trois Mousquetaires – Milady sera visible en salles le 13 décembre 2023.