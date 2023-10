Radius : Microsoft lance une plateforme open source pour les applications cloud natives

Microsoft enrichit encore son catalogue d’outils pour le cloud. La firme de Redmond vient en effet de dévoiler Radius, une plate-forme d’applications open source qui permet de créer et exploiter des applications cloud natives. Cette initiative est le résultat de l’équipe d’incubation de Microsoft Azure, qui a déjà présenté des projets open source tels que Dapr (pour la création de microservices), KEDA (une solution de mise à l’échelle automatique basée sur les événements) ou bien encore Copacetic (un outil de sécurité pour corriger les vulnérabilités des images de conteneurs). Dapr et KEDA font déjà partie de la Cloud Native Computing Foundation (CNCF), et tout à fait logiquement, Microsoft prévoit de soumettre Radius à la CNCF dans les six prochains mois.

Radius offre donc aux développeurs la possibilité de déployer des applications natives sur des cloud privés, Azure ou AWS (Amazon Web Service), sans oublier la prise en charge de Google Cloud dans un avenir proche. La plate-forme simplifie énormément les complexités de l’infrastructure, permettant ainsi aux développeurs de se concentrer sur leurs applications. Radius est en partie basé sur Azure Resource Manager, soit le moteur de gestion de ressources cloud déjà utilisé pour gérer les déploiements Azure. En outre, Radius prend en charge une grande variété de types d’applications sans imposer de contraintes architecturales ou opérationnelles spécifiques. La plateforme peut notamment accueillir des applications à deux et trois niveaux ainsi que des logiciels complexes basées sur des microservices.