X (Twitter) fait payer les nouveaux utilisateurs pour l’usage de fonctions basiques

X (ex-Twitter) annonce le lancement d’un nouveau programme de test qui consiste à faire payer les nouveaux utilisateurs pour qu’ils puissent profiter des fonctionnalités basiques de la plateforme. L’objectif, selon le réseau social, est de lutter contre le spam et les bots.

Le programme de X pour lutter contre les bots a pour nom Not A Bot, coûte l’équivalent de 1 dollar par an et se veut actuellement en test en Nouvelle-Zélande et aux Philippines. Le réseau social le met en place pour les nouveaux utilisateurs et non les anciens. Ils doivent aussi vérifier leur compte avec un numéro de téléphone.

Le fait de payer permet de poster des messages sur X, répondre aux messages des autres utilisateurs, faire des reposts (retweets), citer les messages ou encore utiliser la fonction de marque-page. Les utilisateurs qui ne paient pas la somme demandée peuvent utiliser leur compte, mais avec de nombreuses limitations. Ils peuvent seulement lire les messages (tweets), regarder des vidéos et suivre des comptes.

Il s’agit « d’évaluer une mesure potentiellement puissante pour nous aider à lutter contre les bots et les spammeurs sur X, tout en équilibrant l’accessibilité de la plateforme avec le faible montant de la redevance », ajoute le réseau.

Le test de Not A Bot par X est une réalité dès maintenant en Nouvelle-Zélande et aux Philippines. Le réseau social ne précise pas encore si ce sera étendu plus ou moins prochainement à d’autres pays.