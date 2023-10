Movavi : le logiciel de montage blindé de fonctions, et accessible

Trouver un logiciel de montage à la fois complet et réellement accessible n’est pas forcément une mince affaire. Movavi n’est pas seulement un logiciel de montage complet, c’est un outil ultra complet, blindé de fonctions qui en font un concurrent solide d’iMovie sur macOS ou de Movie Maker sur Windows. Et pour ne rien gâcher, une version du logiciel (plus limitée en fonctions) peut être téléchargée gratuitement tandis que la version complète est proposée à prix (très) doux.

Blindé de fonctions

S’il est légitime de décrire Movavi comme un logiciel de montage ultra complet (pour son prix), c’est parce que c’est effectivement le cas : outre une grosse liste d’outils de montage plus ou moins traditionnels – recadrage, ciseaux, rognage, pivotement de la séquence, redimensionnement, transitions inter-plans (des centaines disponibles !), filtres, stabilisation, fusion de plans, correction de couleurs et des effets de surbrillance, superposition de titres, incrustation chroma, débruiteur audio assisté par IA, intros prêtes à l’emploi -, Movavi dispose de fonctions nettement plus avancées ou originales encore, comme l’ajout de stickers sur la vidéo, le super-duper boosté à l’IA qui permet de mettre en évidence les éléments importants de la scène, ou bien encore l’échange et la modification instantanés des arrière plans, toujours à l’aide du module d’IA intégré.

Des centaines de filtres et d’effets de transition

Les centaines d’effets de transition et les 180 filtres proposés (dont Glitch, Blur, VHS, etc.) permettront de varier les plaisirs et de ne jamais tomber dans la routine. Surtout, cette richesse de fonction fait qu’à peu près tous les types de projets vidéo peuvent être montés via Movavi, que vous soyez le vidéaste des week-ends de famille, un vlogueur globe-trotter, un apprenti réalisateur de clips, un youtubeur en recherche de likes ou bien encore un formateur d’entreprise. De plus, l’utilisation du logiciel est largement facilitée par une interface sobre et claire, qui ne nécessitera jamais de longs tâtonnements dans des menus et sous-menus. Pour les grands débutants, Movavi a même prévu un assistant de montage vidéo intégré qui guidera l’utilisateur. Vous devriez très vite devenir un expert de la « timeline » !

Enfin, et parce que c’est tout de même essentiel, Movavi est rapide : l’application des différents effets et filtres, l’export de vidéos, tout est réactif, quasi instantané le plus souvent, ce qui permet de se concentrer avant tout sur la ou les tâches à réaliser.

Pour ceux qui auraient été convaincus par cette présentation (loin d’être exhaustive), sachez donc que Movavi peut être téléchargé gratuitement (sur macOS et Windows), et la version complète, qui permet de profiter de l’ensemble des fonctions listées ci-dessus, est proposée à un peu plus d’une cinquantaine d’euros. Pas de quoi hésiter donc pour ceux qui cherchent un outil de montage à la fois très complet simple d’utilisation.

